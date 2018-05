Britskí poslanci chcú viac rozhodnosti v boji s praním peňazí z Ruska

Sprísnenie sankcií sa má okrem osôb podozrivých z prania špinavých peňazí vzťahovať aj na ľudí zodpovedných za porušovanie ľudských práv v Rusku.

Londýn 21. mája (TASR) - Zahraničný výbor Dolnej snemovne britského parlamentu vyzval vo svojej správe britskú vládu, aby pritvrdila svoj boj proti peniazom z Ruska prepieraným v Londýne. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters.



V správe zverejnenej v pondelok v Londýne pod názvom "Zlato Moskvy: ruská korupcia v Británii" sa neuvádzajú žiadne konkrétne mená. Sprísnenie sankcií sa má okrem osôb podozrivých z prania špinavých peňazí vzťahovať aj na ľudí zodpovedných za porušovanie ľudských práv v Rusku.



Podľa poslancov musí britská vláda pri zavádzaní sankcií voči jednotlivcom z Ruskej federácie v "maximálnej miere" spolupracovať so spojencami z USA, EÚ a skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7).



Agentúra TASS dodala, že parlamentný výbor okrem iného odporučil britskej vláde, aby preskúmala okolnosti, vďaka ktorým ruská spoločnosť En+ Group mohla investovať na londýnskej burze bez ohľadu na sankcie.



Výbor podľa Reuters apeloval, aby vláda v Londýne využila vplyv Británie vo finančnom svete a spolu s partnermi z G7 a medzinárodnej scény čo najskôr odstránila "slabé miesta v systéme", ktoré umožňujú ruským firmám ich aktivity na finančných trhoch.



V správe sa konštatuje, že ruské peniaze ukryté na bankových účtoch v Británii a prepierané cez londýnske finančné inštitúcie poškodzujú rozhodný postoj britskej diplomacie proti agresívnej zahraničnej politike Moskvy.



Rozsah škôd, ktoré tieto "špinavé peniaze" môžu napáchať na záujmoch zahraničnej politiky Spojeného kráľovstva, je väčší ako prínos ruských transakcií v londýnskom City, upozornil predseda výboru Tom Tugendhat.



"Neexistuje žiadne ospravedlnenie pre to, aby Spojené kráľovstvo zatváralo oči, keď Putinovi kleptokrati a porušovatelia ľudských práv používajú peniaze prepierané cez Londýn, aby poškodili našich priateľov, oslabili naše spojenectvá a podkopali vieru v naše inštitúcie," dodal Tugendhat.



"Spojené kráľovstvo musí dať jasne najavo, že korupcia z Kremľa už nie je vítaná na našich trhoch a že budeme konať," píše sa v správe.



"Využívanie Londýna ako základne pre korupčné aktíva jednotlivcov napojených na Kremeľ je teraz očividne spojené so širšou ruskou stratégiou a má dôsledky pre našu národnú bezpečnosť," upozorňuje výbor. V správe sa tiež pripomína, že veľkosť finančných trhov v Londýne a ich význam pre ruských investorov poskytuje Británii značnú možnosť vplyvu na Kremeľ.



Londýn ako centrum finančného sveta bol po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991 hlavným príjemcom hotovosti z Ruska a britská metropola zostáva pre ruských oligarchov a vplyvných vládnych úradníkov tým mestom, kde radi vystavujú na obdiv svoje bohatstvo, kde investujú a kde sa mnohí z nich snažia legalizovať svoje príjmy pochádzajúce z korupcie.



Agentúra Reuters dodala, že po tom, ako Británia v reakcii na použitie nervovoparalytickej látky na svojom území presvedčila desiatky svojich spojencov, aby vyhostili ruských diplomatov, vláda premiérky Theresy Mayovej prisľúbila prijať ďalšie opatrenia na sprísnenie sankcií voči Rusom.