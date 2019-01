Prieskum britského združenia maloobchodníkov odhalil, že počas uplynulej vianočnej sezóny tento sektor nedosiahol nárast tržieb, prvýkrát od globálnej finančnej krízy pred desiatimi rokmi.

Londýn 18. januára (TASR) - Britský maloobchodný predaj v posledných troch mesiacoch 2018 klesol, prvýkrát od marca minulého roka. To potvrdzuje spomalenie spotrebiteľských výdavkov pred blížiacim sa brexitom. Informoval o tom v piatok štatistický úrad ONS.



Podľa štatistík sa objem maloobchodného predaja za tri mesiace do konca decembra 2018 znížil o 0,2 % po náraste o 0,2 % za tri mesiace do konca novembra.



Piatkové údaje sú ďalším zo série dôkazov, že sa výdavky domácností v Spojenom kráľovstve "ochladzujú" po silnom lete, keď ich ochotu nakupovať podporili teplé počasie aj futbalové majstrovstvá sveta.



ONS uviedol, že len v samotnom decembri klesli tržby maloobchodníkov medzimesačne o 0,9 %, aj keď boli o 3 % vyššie ako v decembri 2017. Analytici však odhadovali, že sa maloobchodný predaj v Spojenom kráľovstve v decembri zvýši medziročne o 3,6 % a medzimesačne klesne o 0,8 %.



Prieskum britského združenia maloobchodníkov BRC minulý týždeň odhalil, že počas uplynulej vianočnej sezóny tento sektor nedosiahol nárast tržieb, prvýkrát od globálnej finančnej krízy pred desiatimi rokmi. Najmä vianočné tržby supermarketov Sainsbury's a Morrison nesplnili očakávania, zatiaľ čo ich rival Tesco sa tešil z lepších výsledkov.



Británia plánuje vystúpiť z EÚ 29. marca, stále však nie je jasné, za akých podmienok. To negatívne ovplyvnilo dôveru spotrebiteľov, napriek tomu, že podľa nedávno zverejnených údajov základné platy Britov vlani vzrástli najviac od roku 2008 a inflácia klesla na takmer dvojročné minimum o 2,1 %.