Britský minister financií P. Hammond varoval USA pred obchodnou vojnou

New York/Londýn 26. júna (TASR) - Britský minister financií Philip Hammond varoval USA, že sa nevyhnú katastrofickým dôsledkom skutočnej obchodnej vojny.



Eskalácia obchodných sporov medzi USA a niektorými ďalšími veľkými ekonomikami, ako sú Čína a Európska únia (EÚ), vystrašila v posledných dňoch finančné trhy. Globálni investori sa obávajú ekonomických dôsledkov agendy prezidenta Donalda Trumpa s heslom Amerika na prvom mieste.



"Žijeme v neistých časoch, pretože starou istotou platiacou mnoho desaťročí bolo, že Spojené štáty sú absolútne oddané otvoreným trhom a voľnému obchodu," povedal Hammond pre CNBC. "Veľmi dúfam, že sa dokážeme vyhnúť plne rozvinutej obchodnej vojne, pretože to by bola katastrofa pre každého a v neposlednom rade aj pre USA," dodal.