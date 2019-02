Britský sektor služieb v januári takmer stagnoval

Index nákupných manažérov (PMI) pre britský sektor služieb firmy IHS Markit v januári klesol na 2,5-ročné minimum 50,1 bodu z 51,2 bodu v decembri.

Londýn 5. februára (TASR) - Sektor služieb, ktorý je dominantným v britskej ekonomike, na začiatku roka takmer stagnoval. To signalizuje, že expanzia ekonomiky sa takmer zastavila. Dôvodom sú obavy firiem týkajúce sa brexitu.



Index nákupných manažérov (PMI) pre britský sektor služieb firmy IHS Markit v januári klesol na 2,5-ročné minimum 50,1 bodu z 51,2 bodu v decembri. Ekonómovia počítali so znížením len na 51 bodov. Index zostal len tesne nad 50-bodovou hranicou, ktorá oddeľuje pokles aktivity od rastu, a dostal sa na druhú najnižšiu úroveň od decembra 2012.



Zložený PMI, ktorý zahŕňa výrobu, služby a stavebníctvo, v januári klesol na 50,3 bodu z 51,5 bodu v decembri, pričom ekonómovia očakávali stagnáciu na 51,5 bodu.



Firmy sú menej ochotné púšťať sa do nových projektov a zákazníci sú opatrnejší. Dôvodom je, že stále nie je jasné, akú podobu bude mať vystúpenie Británie z Európskej únie (EÚ). Správa prichádza po slabých číslach z výrobného a stavebného sektora. Celkovo januárové údaje podľa IHS Markit signalizujú stagnáciu na začiatku roka.



Podľa hlavného ekonóma IHS Markit Chrisa Williamsona existuje veľké riziko, že britská ekonomika sa zastaví alebo dokonca klesne, keďže neistota okolo brexitu sa zvyšuje. Ďalším negatívnym faktorom je všeobecné spomaľovanie globálnej ekonomiky. "Averzia firiem voči riziku sa zvyšuje a rýchlo sa snažia znižovať náklady z dôvodu oslabenia dopytu spotrebiteľov a rastúcej politickej neistoty."



Libra po zverejnení správy IHS Markit oslabila o 0,2 % na 1,3016 USD/GBP.