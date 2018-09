Brother zvýšil výrobu kaziet o 7 %, ľuďom vzrástla mzda o 18 %

Ako TASR povedal hlavný manažér krupinskej spoločnosti Norbert Rétsán, plán na aktuálny hospodársky rok je opäť zvýšiť výrobu, tentoraz o päť percent na 1,56 milióna kusov.

Krupina 26. septembra (TASR) - Celkom 1,49 milióna kusov laserových tonerových kaziet vyrobila v uplynulom hospodárskom roku (apríl 2017 - marec 2018) spoločnosť Brother Industries (Slovakia) so sídlom v Krupine. Bolo to o sedem percent viac ako v predchádzajúcom období.



Ako TASR povedal hlavný manažér krupinskej spoločnosti Norbert Rétsán, plán na aktuálny hospodársky rok je opäť zvýšiť výrobu, tentoraz o päť percent na 1,56 milióna kusov. "Výkon spoločnosti bol ocenený aj prezidentom skupiny Brother. Ocenenie za výrobnú činnosť nám odovzdá osobne 10. októbra 2018," pripomenul.



Dobré výsledky sa odzrkadlili aj na razantnejšom zvyšovaní miezd. Pre výrobných zamestnancov to bolo v priemere o 18 %. "Okrem základnej mzdy zamestnanci dostávajú aj mesačný dochádzkový bonus až do 12 % ich základnej mzdy a príspevok na dopravu v závislosti od vzdialenosti," doplnil Rétsán.



Spoločnosť naďalej plánuje nové investície, najmä do výrobných technológií. V tomto a nasledujúcom hospodárskom roku sú plánované vo výške 650.000 eur.



Hlavnou činnosťou spoločnosti je zhromaždenie prázdnych laserových tonerových kaziet a ich výroba a recyklácia. Celá produkcia firmy putuje na export, do starších členských krajín EÚ.