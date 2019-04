Budovanie eGovernmentu podporí šesť schválených projektov

Cieľom šiestich schválených projektov je najmä znižovanie byrokracie a prínosy sú určené predovšetkým klientom živnostenského odboru a pracovníkom Sociálnej poisťovne.

Bratislava 25. apríla (TASR) – Elektronizácia služieb školstva a živnostenského registra, menej času stráveného na úradoch sú príklady niektorých prínosov projektov, ktoré schválil riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os 7. Médiá o tom vo štvrtok informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



Cieľom šiestich schválených projektov je najmä znižovanie byrokracie a prínosy sú určené predovšetkým klientom živnostenského odboru a pracovníkom Sociálnej poisťovne, uviedla generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Erna Dohnáliková.



Medzi uvedené projekty patrí Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (18,435 milióna eur). Prostredníctvom projektu sa zníži riziko oneskoreného vyplácania dávok dôchodkového poistenia. Podľa generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne Ľubomíra Vážneho systém nahrádza štyri z piatich nosných systémov Sociálnej poisťovne.



V národnom projekte (3,913 milióna eur), ktorý sa zaoberá Živnostenským registrom, bude skompletizovaná elektronizácia procesov tohto registra. Jeho prijímateľom je Ministerstvo vnútra SR. Zavedením projektu sa odstráni na živnostenských registroch miestna príslušnosť, zníži administratívna záťaž a živnostníci budú dostávať aj notifikácie o konaní na živnostenských úradoch.



Projekt Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR (6,857 milióna eur) pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho podstatou je vytvorenie informačného systému pre dochádzku žiakov základných a stredných škôl i overenie dosiahnutého vzdelania a kvalifikácie.



Projekt Inteligentné regulácie: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 - 2020 - Fáza 2: Dátový projekt (8,090 milióna eur) z dielne Ministerstva hospodárstva SR umožní podnikateľom podľa zamerania ich podnikania zistiť, ktoré zákony, vykonávacie vyhlášky či nariadenia Európskej únie sa ich týkajú a ktoré povinnosti vyplývajúce z viac než 730 slovenských zákonov majú splniť.



IT nástroje na podporu riadiacich a podporných procesov, známe z veľkých komerčných organizácií, zavádza do verejnej správy projekt Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory (4,232 milióna eur) z ÚPVII. Jeho zmyslom je lepšie riadenie financií a úloh úradu, ktorý zodpovedá za riadenie projektov informatizácie spoločnosti spolufinancovaných z eurofondov.



Realizácia projektu Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov (3,548 milióna eur) pomôže zamestnancom verejnej správy jednoduchšie zverejňovať otvorené údaje verejnej správy. Podľa analýzy Európskej komisie predstavuje hodnota dátovej ekonomiky v podmienkach SR ročne hodnotu 250 miliónov eur. Národný projekt predkladá ÚPVII a nadväzuje na ukončený projekt Elektronické služby Úradu vlády SR a otvorená vláda (eDemokracia), uzatvára úrad vicepremiéra.