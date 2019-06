Budovy v správe rezortov financií a spravodlivosti čaká obnova

Kabinet ministrom financií a spravodlivosti v uznesení obnovu uložil. Zároveň odporučil predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu SR, aby ju zrealizoval podľa uvedeného plánu.

Bratislava 19. júna (TASR) – Na budovy v správe a vlastníctve rezortov financií a spravodlivosti čaká obnova. Vláda schválila v stredu Plán obnovy relevantných budov 2019 z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý obsahuje 22 objektov.



Kabinet ministrom financií a spravodlivosti v uznesení obnovu uložil. Zároveň odporučil predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu SR, aby ju zrealizoval podľa uvedeného plánu. Do zoznamu bolo zaradených 22 budov ústredných orgánov štátnej správy s podlahovou plochou väčšou ako 250 metrov štvorcových (m2), s celkovou podlahovou plochou 53.368,7 m2. Predpokladaný objem investícií na obnovu predstavuje 15,027 milióna eur.



„Pri obnove sa využijú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a Operačného programu Kvalita životného prostredia. Z prostriedkov štátneho rozpočtu by sa malo obnoviť 7 budov s odhadovanou výškou nákladov 4,942 milióna eur a z prostriedkov operačného programu by sa malo obnoviť 15 budov s odhadovanou výškou nákladov 10,084 milióna eur,“ uvádza sa v materiáli.



MDV SR má povinnosť viesť zoznam budov, ktoré k 1. januáru príslušného kalendárneho roka nespĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Za obdobie prípravy plánov obnovy relevantných budov, za roky 2015 až 2018, je v plánoch 166 budov a do 31. januára 2019 bolo obnovených 58 budov.



Každý členský štát Európskej únie (EÚ) má povinnosť podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z októbra 2012 o energetickej efektívnosti každoročne od 1. januára 2014 zabezpečiť obnovu 3 % z celkovej podlahovej plochy vykurovaných a/alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ústredné orgány štátnej správy tak, aby dosiahli aspoň minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť.