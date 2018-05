Budúca česká vláda by mala byť menšinová, koalíciu ANO a ČSSD má tolerovať Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM).

Praha 11. mája (TASR) - Budúca česká vláda neplánuje prijatie eura.



Nová česká vláda, ktorej vytvorenie sa blíži ku koncu, neplánuje vstup do eurozóny. Vyplýva to z návrhu koaličnej zmluvy medzi hnutím ANO s Českou stranou sociálnodemokratickou (ČSSD), ktorý citovali české médiá. "Vláda v tomto legislatúrnom období nepočíta so zavedením eura," uvádza sa v návrhu.



"Vstup do eurozóny nie je v našom záujme," povedal v rozhovore pre české Hospodárske noviny aktuálny premiér v demisii a s najväčšou pravdepodobnosťou aj budúci premiér Andrej Babiš. "Možno je v záujme mojej bývalej firmy. Som však politikom a presadzujem záujmy Českej republiky, nie mojich bývalých firiem," povedal Babiš, ktorý kedysi zdôvodňoval svoje odmietanie spoločnej meny gréckymi dlhmi.



Budúca česká vláda by mala byť menšinová, koalíciu ANO a ČSSD má tolerovať Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM). Sociálni demokrati ešte musia vznik vlády potvrdiť vo vnútrostraníckom referende.