Bulharsko bude ďalším štátom, ktorý prijme euro, tvrdí Moscovici

Sofia 28. apríla (TASR) - Bulharsko bude podľa komisára EÚ pre hospodárske záležitosti Pierra Moscoviciho ďalším štátom, ktorý prijme spoločnú európsku menu.



"Bulharsko bude ďalšou krajinou eurozóny, o tom nepochybujeme," povedal Moscovici v piatok (27.4.) na stretnutí ministrov financií eurozóny v Sofii. "Nesmieme to však uponáhľať." Vstup je podľa neho potrebné metodicky a starostlivo pripraviť a, samozrejme, sa musia dodržať požadované kritériá. "Prijatie eura musí byť obohatenie, nie šok."



Bulharsko je aktuálne na čele Európskej únie (EÚ), rotujúce predsedníctvo mu bude patriť do leta. Vláda dôrazne presadzuje vstup do eurozóny a aktuálne využíva predsedníctvo, aby spoločnú menu propagovalo. "Pri správnom tempe bude vstup úspechom," myslí si Moscovici.



Bulharsko s približne 7 miliónmi obyvateľov je síce najchudobnejším štátom EÚ, ale jeho ekonomika rýchlo rastie. Vlani sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny zvýšil o 3,9 %. Verejný dlh sa v roku 2016 nachádzal na úrovni 29 % HDP.



Aktuálne z 29 štátov EÚ používa euro ako svoju menu 19. Po očakávanom vystúpení Británie bude na eurozónu pripadať asi 85 % výkonu ekonomiky EÚ.