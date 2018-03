Bundesbank: Nemecká ekonomika pokračuje v rastovom trende

Rast nemeckého hospodárstva podporuje aj rekordne nízka nezamestnanosť.

Frankfurt nad Mohanom 19. marca (TASR) - Nemecká ekonomika pokračuje v rastovom trende aj na začiatku tohto roka. Uviedla to v pondelok nemecká centrálna banka Bundesbank, ktorá dodala, že pokles podnikateľskej dôvery, o čom pred pár dňami informoval ekonomický inštitút Ifo, by sa mal prejaviť až v ďalšom štvrťroku.



"Vysoké tempo rastu by nemecká ekonomika mala zaznamenať aj za 1. kvartál 2018," uviedla Bundesbank vo svojej mesačnej správe. Minulý rok dosiahol rast najsilnejšej ekonomiky Európskej únie 2,2 %. To bolo najrýchlejšie tempo rastu od roku 2011.



Banka zároveň dodala, že rast aj naďalej ťahá priemysel, ktorý do veľkej miery podporilo výrazné zvýšenie objednávok ku koncu minulého roka, napriek tomu, že mníchovský inštitút pre výskum hospodárstva Ifo poukázal na zhoršenie podnikateľských nálad vo februári.



"Pokles čiastkového indexu očakávaní (v rámci indexu podnikateľskej dôvery) sa pravdepodobne prejaví až v nasledujúcom štvrťroku," informovala Bundesbank. "Čo sa týka 1. štvrťroka, v ňom by mal predchádzajúci silný rast ekonomiky pokračovať."



Rast nemeckého hospodárstva okrem toho podporuje aj rekordne nízka nezamestnanosť. Tá zvyšuje príjmy ľudí, a tým súkromnú spotrebu, dodala Bundesbank.