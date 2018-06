Bundesbank: Rast nemeckej ekonomiky sa v 2. kvartáli zrýchlil

Medzi faktory, ktoré majú negatívny vplyv na najväčšiu európsku ekonomiku, patrí napríklad obchodný konflikt medzi Európskou úniou a USA.

Frankfurt nad Mohanom 18. júna (TASR) - Tempo expanzie nemeckej ekonomiky sa v druhom kvartáli o niečo zrýchlilo, odhaduje Nemecká centrálna banka.



"Po utlmenom raste na začiatku roka 2018 by nemecká ekonomika na jar mohla opäť výraznejšie expandovať," uviedla Bundesbank vo svojej júnovej správe. Negatívne faktory zo zimného štvrťroka, ako bola chrípková epidémia, už zmizli.



Zároveň však bol vývoj priemyslu v poslednom čase slabý. To znamená, že "tempo expanzie celej ekonomiky sa zrejme nedostane na vysoké úrovne z uplynulých rokov".



To sa odráža aj v aktuálnej rastovej prognóze Bundesbank, ktorú zverejnila už minulý piatok (15. 6.). Hrubý domáci produkt (HDP) by mal v roku 2018 po očistení o kalendárne vplyvy stúpnuť o 2 %. Centrálna banka tak zhoršila svoju predpoveď. V decembri ešte počítala so zvýšením HDP o 2,5 %.



Medzi faktory, ktoré majú negatívny vplyv na najväčšiu európsku ekonomiku, patrí napríklad obchodný konflikt medzi Európskou úniou a USA. V roku 2019 očakáva Bundesbank nárast HDP o 1,9 % a v roku 2020 o 1,6 %.