Bundesbank varuje pred obchodnou vojnou

Frankfurt nad Mohanom 16. apríla (TASR) - Nemecká centrálna banka varuje tesne pred jarným zasadnutím Medzinárodného menového fondu (MMF) a Svetovej banky (SB) pred obchodnou vojnou.



Člen výkonnej rady Bundesbank Andreas Dombret sleduje narastajúci protekcionizmus s obavou. "Aj keď globalizácia môže mať neželané vplyvy, v prípade obchodnej vojny by prehrali všetky strany." Odvrat od multilateralizmu by mal rozsiahle negatívne dôsledky pre obchod a investície.



Rastové vyhliadky globálnej ekonomiky sú aktuálne priaznivé. Jarné zasadnutie MMF a SB, ktoré sa bude konať tento týždeň, bude prebiehať v znamení obchodného sporu medzi Čínou a ďalšími krajinami. K tomu je ešte potrebné pripočítať zhoršenie vzťahov medzi Ruskom a Západom. Preto podľa šéfky MMF Christine Lagardeovej stúpajú riziká ohrozujúce expanziu svetovej ekonomiky.



K úvahám dať MMF aj mandát pre transakcie v oblasti kapitálových obchodov, sa vyjadril Dombret skepticky. "Keďže liberalizácia kapitálových tokov je spojená s ďalekosiahlymi dôsledkami pre štáty, mali by tieto rozhodnutia zostať na národnej úrovni." Kryptomeny Dombret považuje naďalej za okrajovú záležitosť. "Nevidím ich vplyv na menovú politiku ani ich potenciálne riziká pre stabilitu finančného systému."