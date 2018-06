Akcionárov povzbudil do investovania aj nedostatok negatívnych správ

Akcie Apple, ťažkej váhy burzy, sa dostali na rekordnú hodnotu. Americká investičná banka JPMorgan predpovedá, že spoločnosť dosiahne tento rok ešte lepšie výsledky, než sa doteraz očakávali.

New York 5. júna (TASR) - Štart do nového týždňa sa v pondelok (4.6.) na americkej akciovej burze v New Yorku vydaril. Jej hlavný index Dow Jones Industrial Average (DJIA) vzrástol o 0,72 % na 24.813,69 bodu. Akcie Apple, ťažkej váhy burzy, sa dostali na rekordnú hodnotu. Americká investičná banka JPMorgan predpovedá, že spoločnosť dosiahne tento rok ešte lepšie výsledky, než sa doteraz očakávali.



Ani správy o slabnúcich objednávkach pre priemysel vraj nemôžu pokaziť celkovú dobrú náladu. Do úzadia sa zatiaľ dostal aj obchodný konflikt medzi Spojenými štátmi na jednej strane, Čínou a EÚ na strane druhej. „Investori hodnotia nedostatok novôt už ako dobrú správu," uviedol analytik David Madden zo spoločnosti CMC Markets.



S&P 500, širšie koncipovaný index burzy v New Yorku, v pondelok posilnil o 0,45 % na 2746,87 bodu. Dostal sa na najvyššiu hodnotu od polovice marca.



Technologický výberový index Nasdaq dosiahol prírastok 0,84 % a skončil na hodnote 7143,57 bodu. Priblížil sa tak k svoju historickému rekordu z polovice marca, ktorý je 7186,09 bodu.