Akciová burza USA spočiatku strácala, ale napokon skončila v pluse

Investori sa obávali nakupovať akcie, lebo by na to doplatili, ak by sa medzinárodný colný spor ďalej zostroval. Objemy nákupov boli slabé. Situácia sa zmenila až v druhej polovici dňa.

New York 3. júla (TASR) - Globálny obchodný konflikt v pondelok (2.7.) v prvej polovici dňa negatívne ovplyvňoval vývoj na americkej akciovej burze v New Yorku.



Dow Jones industrial average (DJIA), hlavný index americkej burzy, postupne začal dopoludňajšiu stratu znižovať a napokon skončil v pluse 0,15 % na hodnote 24.307,18 bodu. Širšie koncipovaný index S&P 500 vzrástol o 0,31 % na 2726,71 bodu. Nasdaq 100 posilnil o 0,81 % na 7097,82 bodu. Investori prejavili veľký záujem o akcie technologických firiem, ktoré sú na ňom vedené.



Burziánov spočiatku viedli k zdržanlivosti v nákupoch ostré víkendové vyjadrenia prezidenta Donalda Trumpa na adresu EÚ, a tiež jeho hrozba, že uvalí sankčné clo aj na európske automobily importované do Spojených štátov.



Napriek tomu, že Tesla Elona Muska dosiahla v poslednom júnovom týždni dlhodobý cieľ a vyrobila za týždeň 5000 elektromobilov Modelu 3, jej akcie klesli o 2,3 %. V tomto prípade sa investori správali podľa osvedčeného motta „Predávaj, keď prichádzajú dobré správy“.



Akcie ropných spoločností Chevron a ExxonMobil klesli po oznámení správy prezidentom Trumpom, že Saudská Arábia výrazne zvýši dennú ťažbu ropy, aby dosiahla zníženie jej ceny na svetovom trhu.



Nedarilo sa ani akciám Nike, výrobcovi športových potrieb. O 1,7 % ich oslabila informácia, že tenisová legenda, Švajčiar Roger Federer, už onedlho nebude obliekať dresy americkej firmy, ale japonského výrobcu Uniqlo. Trh táto správa, zverejnená v prvý deň londýnskeho Wimbledonu, prekvapila.

