Akciová burza v USA reagovala v piatok na zostrovanie obchodnej vojny

New York 16. júna (TASR) - Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index americkej akciovej burzy v New Yorku, v piatok (15. 6.) skončil ďalší deň obchodovania poklesom o 0,34 % na hodnote 25.090,48 bodu. Za celý 24. týždeň roka klesol v porovnaní so záverom v piatok (8.6.) o 0,89 %. Širšie koncipovaný index S&P 500 oslabil o 0,11 % na 2779,42 bodu a technologický index Nasdaq 100 sa zošmykol o 0,33 % na 7255,76 bodu.



Pokles amerických indexov bol výsledkom vystupňovania medzinárodných obchodných sporov medzi Washingtonom, Pekingom a Bruselom. Prezident Donald Trump v piatok oznámil, že na dovoz čínskych tovarov do Spojených štátov zavedie od 6. júla sankčné clá v celkovej sume 50 miliárd USD (42,63 miliardy eur). Číňania od rovnakého dátumu zaťažia americký tovar importovaný na svoje územie 34 miliardami USD. Neskôr clo zvýšia ešte o 16 miliárd USD, takže Washingtonu nezostanú nič dlžní.



Členovia EÚ sa už vo štvrtok (14. 6.) večer dohodli schváliť návrh Európskej komisie (EK), že na dovoz americkej whisky, džínsov a motoriek uvalia sankčné clo.



Doterajšími vzájomnými sankciami sa spor medzi troma ekonomickými superblokmi neskončil. Prezident Trump uviedol, že ak na americké sankčné clá Peking a Brusel zareagujú, čo sa stalo, príde jeho nová odpoveď.



Ekonómovia sa obávajú, že ďalšie zhoršovanie vzájomných hospodárskych vzťahov povedie k spomaleniu a možno aj zastaveniu svetovej konjunktúry. Následky sa dajú ľahko odhadnúť.