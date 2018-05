Americkí burzoví investori čakajú na riešenie obchodných kríz

Určité nádeje spájali burziáni s mediálnymi správami, že Peking je ochotný vyjsť v ústrety Washingtonu a znížiť chronický obchodný schodok tým, že bude nakupovať viac amerického tovaru.

New York 19. mája (TASR) - Dow Jones Industrial Average (DJIA), hlavný index americkej akciovej burzy v New Yorku, sa v piatok (18.5.) v konečnom dôsledku nepohol z miesta. Deň uzavrel na hodnote 24.715,09 bodu. Za päť posledných obchodných dní však stratil 0,5 %.



Určité nádeje spájali burziáni s mediálnymi správami, že Peking je ochotný vyjsť v ústrety Washingtonu a znížiť chronický obchodný schodok tým, že bude nakupovať viac amerického tovaru. Nádej zmarilo dementi z Ďalekého východu.



"Neustále pretrváva neistota o tom, ako budú rokovania s Čínou pokračovať," konštatoval trhový analytik David Madden zo spoločnosti CMC Markets. Keďže riešenie situácie nie je na obzore, investori zostávajú opatrní.



Akciový index S&P klesol o 0,26 % na 2712,97 bodu, kým index Nasdaq 100 sa prepadol o 0,51 % na 6866,25 bodu. O 8 % klesli akcie firiem dodávajúce technické vybavenie pre výrobcov čipov. Im by mali klesnúť výnosy v terajšom štvrťroku.



V indexe DJIA posilnili akcie Boeingu o 2,4 %. Podľa mediálnych správ je koncern v lepšej situácii v boji s Airbusom o veľkú objednávku americkej leteckej spoločnosti United Airlines. Piatková havária Boeingu pri Havane nádeje na víťazstvo o objednávku nezatienila.



Nedarí sa akciám obchodného reťazca a jeho zásielkovej sieti Nordstrom. Tie klesli v piatok o takmer 11 %. O 1 % oslabili aj akcie obchodného reťazca Walmart. Nadviazal tým na zlý výsledok zo štvrtka (17.5.).



Problémy so zostavovaním vlády v Taliansku viedli k oslabeniu eura voči doláru na najslabšiu úroveň v tomto roku. V New Yorku bol kurz 1 EUR/1,1750 USD. Európska centrálna banka však stanovila svoj referenčný kurz na 1 EUR/1,1781 USD.