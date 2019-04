Európske akciové trhy klesli, Dax sa znížil o 0,25 %

Hlavnou témou na nemeckom akciovom trhu bolo stroskotanie fúzie medzi Deutsche Bank a Commerzbank. Banky ukončili rokovania o fúzii, keďže žiadnej neponúkala dostatočnú pridanú hodnotu.

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn 25. apríla (TASR) - Európske akciové trhy vo štvrtok klesli.



Kľúčový nemecký index Dax ukončil po deviatich dňoch svoju ziskovú sériu. Dax odpísal 0,25 % a uzavrel na 12.282,60 bodu. Index od 10. apríla až do stredy, keď sa dostal najvyššie od začiatku vlaňajšieho októbra, nepretržite posilňoval a pripísal si za ten čas takmer 4 %.



"Po aktuálnej ziskovej sérii a pred víkendom je vyberanie ziskov lákavé," uviedol analytik Emden Research Timo Emden. Burziáni podľa neho už zašli príliš ďaleko a dodal, že nárast až na 12 500 bodov sa považuje nepravdepodobný.



Investori Deutsche Bank zareagovali na správu výrazne negatívne, akcie inštitútu ukončili obchodovanie so stratou 1,5 %, pričom ešte pred oznámením stroskotania rozhovorov boli v pluse takmer o 5 %. Akcie Commerzbank klesli o 2,3 %, ale tie sa nachádzali v mínuse už pred oznámením. V tomto prípade obchodníci hovorili skôr o vyberaní ziskov, keďže akcie Commerzbank od začiatku roka vyskočili o približne 40 %.



Hlavný francúzsky index Cac 40 vo štvrtok klesol o 0,33 % na 5557,67 bodu, taliansky index FTSE MIB o 0,02 % na 21.719,88 bodu a britský FTSE 100 o 0,50 % na 7434,13 bodu.



Paneurópsky index Stoxx Europe 600 stratil 0,21 % a uzavrel na 390,15 bodu. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 sa znížil o 0,31 % na 3491,92 bodu a európsky index FTSEurofirst 300 o 0,15 % na 1533,67 bodu.



Wall Street nemala vo štvrtok podvečer jasné smerovanie. Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 18:39 h SELČ nachádzal s mínusom 0,46 % na 26 475,49 bodu. Širší index S&P 500 naopak vzrástol o 0,08 % na 2929,64 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 0,27 % na 8123,79 bodu.



Spoločná európska mena sa podvečer predávala po 1,1125 USD. Európska centrálna banka stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1123 USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8990 eura.