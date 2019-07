Investori v stredu čakajú predovšetkým na večerné rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky.

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Londýn/New York 31. júla (TASR) - Európske burzy sa v stredu mierne zotavili po výraznom utorkovom (30. 7.) poklese.



Kľúčový nemecký akciový index Dax v stredu stúpol o 0,34 % a uzavrel na úrovni 12.189,04 bodu, keď v utorok oslabil o 2,18 %. Za celý júl Dax stratil 1,7 %.



Hlavný francúzsky index CAC 40 sa v stredu zvýšil o 0,14 % na 5518,90 bodu a taliansky FTSE MIB o 0,56 % na 21.398,19 bodu. Britský FTSE 100, naopak, klesol o 0,78 % na 7586,78 bodu.



Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 vzrástol o 0,12 % na 3466,85 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 0,17 % na 385,77 bodu.



Investori v stredu čakajú predovšetkým na večerné rozhodnutie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že Fed prvýkrát po viac než 10 rokoch zníži svoju kľúčovú sadzbu. Otázkou je len, či ju zníži o 25 bodov alebo viac.



Dôležité budú takisto vyhlásenia týkajúce sa ďalšieho smerovania menovej politiky. "Ak bude Fed signalizovať, že nie je potrebné výraznejšie uvoľnenie menovej politiky, mohlo by to mať negatívny vplyv na rizikový apetít akciových investorov," uviedli experti banky HSBC.



Euro pred rozhodnutím Fedu mierne oslabilo a podvečer sa predávalo po 1,1129 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila v stredu referenčný kurz na 1,1151 (v utorok: 1,1154) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8968 (0,8965) eura.