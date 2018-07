Hlavný index newyorskej burzy sa znovu dostal nad 25.000 bodov

Obchodovanie voči štvrtkovému záveru uzavrel prírastkom 0,38 % na hodnote 25.019,41 bodu.

New York 14. júla (TASR) - Index Dow Jones Industrial Average (DJIA), ktorý je hlavným indexom americkej akciovej burzy v New Yorku, sa v 28. týždni vyvíjal prevažne pozitívne. V tomto trende pokračoval aj v piatok (13.7.). Obchodovanie voči štvrtkovému záveru uzavrel prírastkom 0,38 % na hodnote 25.019,41 bodu.



Tým sa prvýkrát od polovice júna dostal nad národohospodármi veľmi oceňovanú métu 25.000 bodov. V porovnaní s piatkom (6.7.) napriek niekoľkým poklesom posilnil o 2,3 %.



Širšie koncipovaný index S&P 500 stúpol o 0,11 % na 2801,31 bodu. Výberový technologicky index Nasdaq 100 pokračoval v pozitívnom trende. V piatok vzrástol o 0,13 % na 7375,82 bodu, pričom v priebehu dňa dosiahol nový rekord (7387,74 bodu), ale túto hodnotu do skončenia obchodovania neubránil.



Pozitívny vývoj amerických akciových indexov v New Yorku nezabrzdili ani niektoré prevažne negatívne správy firiem, ani pokračujúci obchodný konflikt medzi Spojenými štátmi a Čínou. Správy o hospodárení podnikov podľa analytikov nedali burze nijaké rastové podnety. V indexe Nasdaq 100 boli výnimkou len správy spoločností Alphabet, ktorej dcérou je Google, medzinárodný onlinový obchodný koncern Amazon, softvérový gigant Microsoft a sociálna sieť Facebook.