Po Trumpových hrozbách voči Mexiku newyorská burza skončila v mínuse

New York 1. júna (TASR) – Nové hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Mexiku, že zavedie proti nemu sankčné clá, viedli v piatok (31. 5.) k poklesu hlavného burzového indexu v New Yorku k najnižšiemu stavu od konca januára. Dow Jones Industrial Average (DJIA) klesol o 1,41 % na 24.815,04 bodu.



V máji DJIA klesol takmer o 7 % a v tomto roku bol máj prvým mesiacom, keď skončil celkovo v strate.



V končiacom sa 22. týždni tohto roka klesol index takmer o 3 %. Bol to najväčší týždenný prepad od decembra. Širšie koncipovaný index S&P 500 klesol v piatok o 1,32 % na 2752,06 bodu. Technologický index Nasdaq 100 zaznamenal stratu 1,62 % a obchodovanie skončil na hodnote 7127,96 bodu.



Trump chce amerického južného suseda prinútiť sankčnými clami na všetky tovary vyvážané do USA, aby zastavil ilegálnu migráciu z Latinskej Ameriky ďalej na sever. Clo začne platiť od 10. júna najprv na úrovni 5 %. Ak mexická vláda neurobí nijaké opatrenia proti migrácii, bude ho postupne zvyšovať až na 25 %.



Do novej etapy sa dostala aj americká čínska obchodná vojna. V sobotu od polnoci miestneho času vstúpili do platnosti čínske clá na americké tovary. Okrem toho Peking pohrozil aj obmedzením vývozu vzácnych zemín do Spojených štátov. Chce vypracovať aj zoznam „nespoľahlivých“ zahraničných firiem.



Trumpova hrozba zavedenia sankčných ciel proti Mexiku vyvolala v Ázii a v Európe pokles akcií automobiliek. Mnohé z nich majú svoje závody v Mexiku. Sankcie sa budú vzťahovať aj na americké koncerny General Motors a Ford, ktoré tam majú tiež závody. Ich akcie klesli o 4 % a o viac ako 2 %.