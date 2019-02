Burza v New Yorku rástla v očakávaní americko-čínskych rokovaní

Na trhu sa počíta s dohodou v obchodnom spore, čo bude mať pozitívny účinok na celé svetové hospodárstvo.

New York 23. februára (TASR) - Nádej, že sa súčasné rokovania medzi Spojenými štátmi a Čínou o urovnaní obchodného sporu skončia úspešne, viedla investorov na americkej akciovej burze v New Yorku k tomu, že jej hlavný index Dow Jones Industrial Average (DJIA) prekonal v piatok (22.2.) hranicu 26.000 bodov. V porovnaní so štvrtkom stúpol o 0,70 % a dosiahol 26.031,81 bodu. V ôsmom týždni dosiahol prírastok 0,6 %.



Stretnutie prezidenta Donalda Trumpa s čínskym podpredsedom vlády Liou Che „bolo ďalším dôležitým signálom, že sa rozhovory uberajú správnym smerom“, uviedol analytik Alfonso Esparza zo spoločnosti Broker Oanda. Na trhu sa počíta s dohodou v obchodnom spore, čo bude mať pozitívny účinok na celé svetové hospodárstvo.



Na trhu však zaznievajú aj opatrné hlasy. „Čím väčšie sú očakávania, tým sa zvyšuje aj potenciál sklamania,“ varoval analytik Uwe Streich z nemeckej krajinskej banky Bádenska-Württenberska. Vzostup indexu DJIA od začiatku tohto roku sa zakladá takmer výlučne na posilňovaní nádeje, že sa čínsko-americký obchodný spor skončí zmierom.



Širšie koncipovaný index S&P 500 stúpol v piatok o 0,65 % na 2792,67 bodu. Prevažne technologický index 100 stúpol o 0,79 % na 7090,63 bodu.