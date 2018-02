Kľúčový americký index Dow Jones dnes dočasne stratil ďalších 500 bodov. Vo štvrtok klesol o vyše 1000 bodov.

New York 9. februára (TASR) - Wall Street pokračuje v páde.



Dow Jones neskôr zmazal časť strát a o 19.51 SEČ sa nachádzal s mínusom 318,17 bodu alebo 1,33 % na úrovni 23.542,29 bodu. Vo štvrtok uzavrel obchodovanie so stratou 1032,89 bodu alebo 4,15 % na 23.860,46 bodu. To bol tretí pád indexu o vyše 500 bodov za uplynulých 5 dní.



Širší index S&P 500 sa v piatok o 19.51 SEČ nachádzal na úrovni 2540,62 bodu, keď strácal 40,38 bodu alebo 1,56 %. Technologický index Nasdaq Composite sa znížil o 85,02 bodu alebo 1,25 % na 6692,14 bodu.