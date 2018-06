Zvýšenie amerických sankčných ciel už neovplyvnilo piatkové akcie

V piatok vzrástli akcie hlavných burzových indexov aj v Paríži a Londýne.

Frankfurt nad Mohanom 2. júna (TASR) - Investori na nemeckej akciovej burze prijali v piatok (1.6.) vymenovanie novej talianskej vlády s uľahčením. Na vývoji cien akcií sa negatívne neprejavilo ani nadobudnutie účinnosti Trumpových ciel na dovoz ocele a hliníka z Európy do Spojených štátov. Burziáni taktiež nereagovali ani na silný rast americkej zamestnanosti v máji.



Dax, hlavný index nemeckej burzy, dosiahol prírastok 0,95 % a obchodovanie skončil na hodnote 12.724,27 bodu. V 22. týždni však klesol o viac ako 1,5 %.



Index MDax, na ktorom sú kótované akcie stredne veľkých nemeckých firiem, v piatok posilnil o 0,76 % na 26.528,11 bodu.



Index TecDax vzrástol o 0,31 % na 2795,15 bodu.



V piatok vzrástli akcie hlavných burzových indexov aj v Paríži a Londýne.



V Taliansku sa ujala povinností koaličná vláda víťazných opozičných strán protisystémového Hnutia piatich hviezd (M5S) a pravicovo-populistickej strany Liga Severu (LN). "V krajine bude vládnuť po prvý raz euroskeptický kabinet. Je to však lepšie riešenie ako nové predčasné voľby. V nich by si obe strany zrejme posilnili svoje pozície v parlamente," uviedol v komentári analytik Giovanni Montalti zo švajčiarskej banky UBS. Vymenovaním vlády sa podarilo tomuto scenáru vyhnúť.



Talianskemu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi sa podarilo presadiť, aby na kľúčových ministerstvách v novej vláde boli "kotvy Talianska v Európe".



Z jeho úspechu mali úžitok predovšetkým banky a poisťovne. Akcie Commerzbank a Deutsche Bank vzrástli o 4,83 % respektíve 2,76 %. Zhodnotili sa aj akcie zaisťovne Munich Re a poisťovne Allianz.



Po štvrtkovom silnom poklese akcií Deutsche Bank sa však podľa trhového experta Andreasa Lipkowa z Comdirect Bank "skôr všetko obráti k lepšiemu".



Americké sankčné clá, ktoré nadobudli účinnosť od piatku, už nemali posledný pracovný deň týždňa vplyv na kurzy výrobcov a exportérov ocele a hliníka. Podiely koncernu Thyssenkrupp dokonca vzrástli o 2,44 % a Salzgitteru o 1,46 %.