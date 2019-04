Bývalý šéf VW Winterkorn bol obvinený v súvislosti s emisným škandálom

Žaloba je namierená proti piatim vedúcim manažérom, ktorí mali spáchať viacero trestných činov vrátane ťažkého podvodu a porušenia legislatívy proti nekalej konkurencii.

Braunschweig 15. apríla (TASR) - Právna dohra emisného škandálu Volkswagenu sa dostala do ďalšej etapy. Bývalý šéf koncernu Martin Winterkorn a ďalší štyria manažéri skupiny boli obvinení v súvislosti s touto kauzou.



"Krajinský súd v Braunschweigu dostal žalobu v piatok (12. 4.)," povedal v pondelok pre agentúru DPA vrchný štátny prokurátor Klaus Ziehe. Ziehe uviedol, že súd teraz žalobu preskúma, a označil ju za dôležitý krok.



Žaloba je namierená proti piatim vedúcim manažérom, ktorí mali spáchať viacero trestných činov vrátane ťažkého podvodu a porušenia legislatívy proti nekalej konkurencii.



Winterkorn sa mal okrem toho spreneveriť svojim povinnostiam, pretože prinajmenšom od 25. mája 2014 vedel o protiprávnej manipulácii s emisiami dieslových motorov, neoznámil to a koncern od mája 2014 do mája 2015 nezakázal montáž zariadení na manipuláciu s emisiami.



Nie je jasné, či ostatní obvinení, ktorí neboli menovaní, stále pracujú vo Volkswagene alebo ho už opustili. Winterkorn bol špecifikovaný, keďže aj potom, čo sa dozvedel o ilegálnej manipulácii s emisiami, plnil úlohu "garanta" pre úrady a zákazníkov, že koncern nepredáva vozidlá, ktoré podvádzajú pri emisných testoch. "Nakoniec to viedlo k tomu, že Volkswagen dostal v Nemecku aj v USA vyššie pokuty," uviedla prokuratúra.



Okrem toho, že neinformoval úrady o manipulácii, Volkswagen "s vedomím a súhlasom Winterkorna" v novembri 2014 vydal softvérovú aktualizáciu, ktorej jediným cieľom bolo zakryť zariadenia, ktoré umožňovali manipuláciu s emisiami, dodala prokuratúra.



Náklady Volkswagenu v súvislosti s emisným škandálom doteraz dosiahli okolo 29 miliárd eur.