C. Cretuová: SR bude mať k dispozícii 12 miliárd eur vo voľných cenách

Bratislava 24. októbra (TASR) – Slovensko bude mať v rokoch 2021 až 2027 k dispozícii 12 miliárd eur vo voľných cenách. Vo výške financií vynaložených na občana, 310 eur, je na úrovni Portugalska. Uviedla to v stredu eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretuová po rokovaní krajín Vyšehradskej štvorky, Chorvátska, Slovinska, Bulharska a Rumunska. Suma 310 eur na občana je skoro trikrát vyššia, ako je priemer a druhá najvyššia v EÚ, doplnila.



Podľa vicepremiéra pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) ide o nový návrh. „Pani komisárka povedala, že hoci alokácia pre SR a iné krajiny kvôli brexitu a novým výzvam bude nižšia, intenzita pomoci pre Slovensko bude druhá najvyššia v EÚ,“ povedal Raši.



Slovensko je ochotné prispieť viac do rozpočtu EÚ vo výške 1,2 % až 1,3 % hrubého národného dôchodku, ak tieto peniaze pôjdu na podporu kohéznej politiky. „Sme ochotní akceptovať aj zníženú finančnú alokáciu, ale chceme väčšiu mieru flexibility pri čerpaní finančných prostriedkov,“ uviedol.



Väčšia flexibilita súvisí s objemom financií, ktoré bude možné presunúť medzi programami a v rámci programu čo najjednoduchšie. SR má podľa neho problém s výskumom a inováciami, kde boli pozastavené výzvy za 600 miliónov eur. „Reálne hrozí, že to, čo sme sľúbili, nedokážeme dočerpať. Kým sa upravili všetky pravidlá, uplynul čas,“ priblížil situáciu. Slovensku by pomohlo, keby malo možnosť presunúť peniaze na program, ktorý má pripravených žiadateľov. Ďalším príkladom pre využitie flexibility sú priority krajiny, v tejto súvislosti je to pre SR dobudovanie dopravnej infraštruktúry, konštatoval.



Eurokomisárka Cretuová verí, že členské štáty budú ochotné viac prispievať do rozpočtu EÚ. Dodala, že dôležitý bude eurosummit v rámci rumunského predsedníctva, už bez účasti Veľkej Británie. Verí, že vzťahy EÚ s Londýnom ostanú dobré.



Slovensko podľa nej slúži ako príklad pre ostatné krajiny najmä v oblasti automotive 21. storočia, digitalizácie a v medicínskych technológiách.