C. Malmströmová: Odvolaciemu orgánu WTO čoskoro hrozí kolaps

Paríž 16. júla (TASR) - Odvolaciemu orgánu Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktorého úlohou je riešiť spory medzi členskými štátmi, hrozí, že čoskoro bude na určité obdobie paralyzovaný. Dôvodom je neochota USA nominovať nových sudcov. Uviedla to v utorok komisárka Európskej únie pre obchod Cecilia Malmströmová.



Americký prezident Donald Trump zablokoval proces vymenovania nových sudcov do 7-členného odvolacieho orgánu s tým, že sudcovia prekračujú svoje právomoci a rozhodovanie organizácie je voči Washingtonu nespravodlivé. Keďže sa nezdá, že by USA plánovali v najbližšom období svoj postoj zmeniť, hrozí, že do 11. decembra bude mať odvolací orgán WTO len jediného člena. To znamená, že nebude môcť riešiť nové spory.



"Organizácia sa nachádza v hlbokej kríze. Musíme si to uvedomiť," povedala Malmströmová na konferencii, ktorá sa konala v Paríži na pôde francúzskej centrálnej banky. "Ak dôjde ku kolapsu odvolacieho orgánu WTO, minimálne dočasnému, čo nastane podľa všetkého v decembri, nebudeme mať žiadne možnosti presadiť dodržiavanie obchodných pravidiel. A ak nebudú existovať pravidlá, každý si bude môcť robiť, čo chce," varovala.



Zástupca generálneho riaditeľa WTO Alan Wolff, ktorý je najvyššie postaveným Američanom v rámci organizácie, uviedol, že ak sa nenájde riešenie, povedie to skôr k eskalácii obchodných sporov, než k ich riešeniu. To bude mať vážne následky pre ďalší vývoj svetovej ekonomiky.



Ako povedal, nemožnosť odvolania sa v prípade prehratého sporu môže viesť k odvetným opatreniam, následne k odvete z druhej strany, čo je konkrétne prípad USA a Číny. "To nepovedie k ničomu dobrému," dodal Wolff.