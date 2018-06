C. Malmströmová: Protekcionizmus vo svete je na vzostupe

Komisárka Európskej únie pre obchod Cecilia Malmströmová po zverejnení najnovšej správy o obchode a investičných bariérach uviedla, že v minulom roku bolo zaznamenaných 67 nových obchodných bariér.

Brusel 26. júna (TASR) - Vývozcovia z Európskej únie zaznamenali vlani prudký rast protekcionizmu, uviedla v najnovšej správe Európska komisia. Na druhej strane sa Bruselu podarilo presvedčiť viac krajín než kedykoľvek predtým, aby svoje obchodné prekážky odstránili.



Komisárka Európskej únie pre obchod Cecilia Malmströmová po zverejnení najnovšej správy o obchode a investičných bariérach uviedla, že v minulom roku bolo zaznamenaných 67 nových obchodných bariér. Celkový počet prekážok vo svete sa tak zvýšil na 396, čo podľa Malmströmovej európske firmy stálo potenciálne okolo 23 miliárd eur v podobe nezrealizovaného exportu. Najviac nových prekážok zaviedla vlani Čína, nasledovali Rusko, Južná Afrika, India a Turecko. Výrazný rast obchodných prekážok pre firmy z Európskej únie zaznamenal aj Stredomorský región.



Na druhej strane sa Európskej komisii podarilo v priebehu minulého roka docieliť úplne alebo čiastočné zrušenie 45 obchodných bariér, čo je historický rekord, dodala Malmströmová. Išlo o viaceré sektory hospodárstva, vrátane leteckého sektora, výroby elektroniky, textílií, ďalej farmaceutického sektora, potravinárstva či služieb.



K obchodným bariéram EK zaraďuje nepotrebné bezpečnostné normy, administratívne prekážky alebo dovozné kvóty. Všetky tieto kroky uplatňované krajinami v celom svete sťažujú export na príslušný trh.



Správa za rok 2017 pritom nezahrňuje nové dovozné clá zo strany USA na oceľ a hliník vo výške 25 %, respektíve 10 %, uviedla Malmströmová. Tie začali Spojené štáty voči EÚ uplatňovať od začiatku júna. EÚ na to reagovala odvetnými clami platnými od 22. júna.



Ako komisárka dodala, od začiatku júna Brusel a Washington ďalšie obchodné rokovania neviedli. Zároveň upozornila, že Európska únia by mohla zaviesť od polovice júla aj predbežné opatrenia s cieľom chrániť európsky trh pred záplavou produktov z ocele a hliníka, ktoré mali pôvodne smerovať do USA, pre zavedenie amerických ciel voči veľkému počtu krajín sa však ich dodávky môžu presmerovať do Európskej únie.