Malmströmová: V EÚ nie je podpora pre komplexnú obchodnú dohodu s USA

Vo Washingtone prebiehajú rokovania o možnostiach ukončenia obchodných sporov medzi EÚ a USA. Brusel chce uzatvoriť dohodu, aby sa vyhol clám na dovoz áut, ktorými hrozí Washington.

Washington 7. marca (TASR) - Obchodné rokovania medzi Európskou úniou (EÚ) a USA sú komplikované. Únia dala však jasne najavo, čo je pre ňu neprijateľné.



Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová si aktuálne nevie predstaviť, že by súčasťou potenciálnej obchodnej dohody boli aj poľnohospodárske produkty. "V Európe pre to v súčasnosti nie je podpora, taká je pravda" uviedla Malmströmová vo štvrtok vo Washingtone.



Malmströmová je spoločne s ďalšími predstaviteľmi Únie vo Washingtone a rokuje o možnostiach ukončenia obchodných sporov medzi EÚ a USA. Brusel chce uzatvoriť dohodu, aby sa vyhol clám na dovoz áut, ktorými hrozí Washington. Tá by však mala byť obmedzená na priemyselné tovary.



Podľa Malmströmovej obe strany mali diskutovať o užšie zameranej dohode, a nie o komplexnej obchodnej dohode, ktorá by zahŕňala aj poľnohospodárske produkty.



Najväčším problémom podľa nej je v tejto chvíli nedostatok dôvery. "Preto navrhujeme, aby sme namiesto zvyšovania napätia medzi nami, namiesto týchto ciel, namiesto hovorenia, že Európa je bezpečnostným rizikom pre americkú ekonomiku, obnovili túto dôveru," uviedla Malmströmová.