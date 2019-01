Call centrum finančnej správy vybavilo vlani rekordný počet dopytov

V roku 2014, keď finančná správa spustila nový portál a možnosť registrácie na elektronickú komunikáciu, vybavili zamestnanci call centra približne 301.000 podnetov.

Bratislava 17. januára (TASR) - Call centrum finančnej správy zaznamenalo v minulom roku rekordných 335.000 dopytov prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov aj online chatu. Počet dopytov prekonal doterajšie historické maximum z roku 2014, keď finančná správa posilnila počet zamestnancov call centra a začala komunikovať s verejnosťou novým spôsobom, informovala TASR hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.



"Call centrum finančnej správy prešlo za uplynulých päť rokov výraznými zmenami," uviedla hovorkyňa. V roku 2014, keď finančná správa spustila nový portál a možnosť registrácie na elektronickú komunikáciu, vybavili zamestnanci call centra približne 301.000 podnetov.



Komunikovať s finančnou správou od roku 2014 mohli občania a podnikatelia už nielen telefonicky, ale aj e-mailom prostredníctvom aplikácie Live Agent, ktorú finančná správa zaviedla ako prvá štátna inštitúcia na Slovensku. V roku 2014 cez tento kanál zaevidovala vyše 90.000 podaní, v minulom roku ich bolo viac ako 95.000. Nárast dopytov registruje call centrum finančnej správy za posledných päť rokov aj cez online chat. Kým v roku 2014 vybavili jeho zamestnanci 8315 dopytov, v minulom roku to bolo už 16.873.



Počet telefonických hovorov sa zvýšil od roku 2014 z 201.346 na 223.292 v roku 2018.



Najvyťaženejším nástrojom pri komunikácii s verejnosťou je práve infolinka. Tá je podnikateľom aj fyzickým osobám k dispozícii počas pracovných dní od 8.00 h do 16.00 h, každý mesiac v čase termínu plnenia povinností pre daň z pridanej hodnoty (DPH) a v hraničných termínoch podávania daňových priznaní na dani z príjmov a dani z motorových vozidiel pracujú operátori v predĺžených pracovných hodinách až do polnoci. Volajúci má možnosť voľby z oblastí – elektronická komunikácia, informácie k DPH, k dani z príjmov, elektronické registračné a virtuálne pokladnice a daň z motorových vozidiel, povolenia pre trhové miesta v obciach, ako aj colné predpisy. Elektronizácia colnej agendy bola dôvodom, pre ktorý finančná správa v roku 2016 spustila aj colnú časť call centra.