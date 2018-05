Capital: Slovensko pre korupciu už nie je raj investorov

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora vo svojich prieskumoch uvádza, že investori vnímajú korupciu ako najväčší problém slovenskej spoločnosti.

Bratislava 28. mája (TASR) - Slovensko bolo dlho považované za perfektný príklad rozšírenia EÚ na východ a raj pre investorov. Ukazuje sa však, že vedenie krajiny je prepojené s korupciou, ktorá drancovala európske subvencie. Napísal v aktuálnom vydaní nemecký mesačník Capital, ktorý poukázal na viacero príkladov zahraničných firiem, ktoré doplatili na korupciu a nízku vymožiteľnosť práva v SR.



Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora vo svojich prieskumoch uvádza, že investori vnímajú korupciu ako najväčší problém slovenskej spoločnosti. V školskom známkovaní od 1 do 5 získala vymožiteľnosť práva na Slovensku známku 3,92 a boj proti korupcii a kriminalite 4,35.



Podľa šéfa komory Guida Glaniu má Slovensko dostatočne dobrý legislatívny rámec. „Problémom je však prax,“ cituje týždenník Glaniu, ktorý dodal, že je na Slovensku verejným tajomstvom, že pri žiadostiach o financovanie z fondov EÚ sú potrebné konzultačné spoločnosti alebo provízie, aby sa zrealizovali. „V krajinách, do ktorých prúdia veľké sumy z EÚ fondov, sa mafia aktivizuje čoraz viac. Nešibrinkuje s nabitými pištoľami, ale stará sa o subvencie,“ povedal expert na korupciu z Univerzity Linz Friedrich Schneider.



Mesačník Capital tvrdí, že na Slovensku existuje koalícia politikov Smeru-SD a vysokých štátnych úradníkov prepojených s oligarchami dozerajúcimi na rozdeľovanie európskych dotácií. V tejto súvislosti poukazuje na príklad bývalého banského inšpektora Vladimíra Tejbusa, ktorý prešetroval príčiny najväčšieho banského nešťastia v histórii SR, keď v roku 2009 zahynulo v Handlovej 20 baníkov. Vyšetrovanie bolo uzavreté ako výbuch metánu, dielo vyššej moci. Poradná komisia však dospela k záveru, že nešťastiu sa dalo predísť.



„Môj nadriadený nariadil účelovo zmeniť jej závery,“ cituje Capital Tejbusa s tým, že existuje odôvodnené podozrenie, že aj s povolením samotnej činnosti nemuselo byť všetko v poriadku. Mesačník dodáva, že Tejbusove slová dostali iný rozmer po prevalení škandálu bývalého poslanca Smeru-SD Vladimíra Jánoša s balením peňazí z pochybných fondov do alobalu, ktoré mal údajne vynášať práve z baní, v ktorých sa stalo spomínané nešťastie.



Okresný súd v Prievidzi opäť otvoril kauzu banskej tragédie, no Tejbusa ešte nevypočul pre neustále odročovanie procesu. Podľa Capitalu Tejbus chce, aby verejnosť poznala jeho prípad, aj preto všetky dôkazy, ktoré zhromaždil, poslal vyšetrovateľom Europolu a OLAF-u, ako aj na sekretariát nemeckej kancelárky.



Podľa nemeckého týždenníka februárová vražda investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej upriamila pozornosť zahraničia na Slovensko a problémy s korupciou. Vyprovokovala mohutné občianske protesty, no tie, tri mesiace po vražde, ustúpili do úzadia. Premiér Robert Fico aj minister vnútra Robert Kaliňák odstúpili a nový predseda vlády Peter Pellegrini (všetci Smer-SD) vie, že musí ukázať, že boj proti korupcii myslí vážne. Celá Európa v tomto smere sleduje Slovensko, uzavrel mesačník Capital.