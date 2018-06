Car2Go chce svoje carsharingové služby ponúkať v Austrálii

Car2Go je aktívny v Európe, Severnej Amerike a Ázii.

Stuttgart 23. júna (TASR) - Carsharingová spoločnosť Car2Go - dcéra koncernu Daimler - zvažuje expanziu do Austrálie. V súčasnosti rokuje s mestami Sydney a Melbourne o podmienkach podnikania, napríklad o spôsobe parkovania zdieľaných vozidiel. Pokiaľ nájdu schodné riešenie, mohol by Car2Go spustiť svoje služby o šesť až deväť mesiacov.



Systém funguje len vtedy, keď používatelia môžu zdieľané vozidlá odstaviť na čo najväčšom počte miest. Napríklad, v Toronte musel Car2Go ukončiť činnosť, keďže mesto sprísnilo pravidlá parkovania a výrazne rozšírilo rezidentské parkovanie.



Car2Go je aktívny v Európe, Severnej Amerike a Ázii. V Austrálii by sa podľa vlastných údajov stal prvou carsharingovou spoločnosťou s flexibilným konceptom, ktorý nevyžaduje pevne dané stanoviská pre vozidlá.