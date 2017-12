ŠTÚDIA: India sa budúci rok stane piatou najväčšou ekonomikou na svete

Tvrdí to v utorok zverejnená štúdia britského ekonomického inštitútu CEBR, ktorá vychádza z porovnania HDP vyjadreného v dolároch.

Tvrdí to v utorok zverejnená štúdia britského ekonomického inštitútu CEBR (Centre for Economic and Business Research), ktorá vychádza z porovnania hrubého domáceho produktu (HDP) vyjadreného v dolároch. Experti tiež predpokladajú, že Británia v poradí svetových ekonomík najprv padne na siedme miesto za Francúzsko, ktoré však potom v roku 2020 opäť predbehne. Negatívne vplyvy brexitu nebudú podľa inštitútu až také rozsiahle, ako sa očakávalo.



Na prvom mieste poradia svetových ekonomík vystrieda Čína Spojené štáty v roku 2032, tvrdí CEBR. To by bolo o 1 rok neskôr, než sa doteraz predpokladalo. Vplyv obchodnej politiky prezidenta Donalda Trumpa bude totiž o niečo slabší, uviedli ekonómovia. Rusko je podľa inštitútu príliš závislé od energetického sektora a do roku 2032 padne v poradí na 17. miesto z aktuálne jedenásteho.