CEFC Europe sa vracia do čínskych rúk

Praha 25. mája (TASR) - Spoločnosť CEFC Europe sa vráti pod kontrolu Číňanov, informoval portál českých Hospodárskych novín.



"Po konštruktívnych rokovaniach zástupcov J&T Private Investments, J&T Finance Group SA a Rainbow Wisdom, spoločnosti riadené čínskou skupinou CITIC Group, sa strany dohodli na strategickej spolupráci. V rámci uzavretých dohôd Rainbow Wisdom odkúpi od J&T všetky pohľadávky za spoločnosťami zo skupiny CEFC, krízový manažment dosadený J&T bude stiahnutý," uviedla v tlačovej správe Monika Veselá z J&T.



Zástupcovia J&T a CITIC sa ďalej dohodli na ďalších rokovaniach o možnom rozvoji spolupráce a investíciách do spoločných projektov. Prvým krokom v tomto smere budú, po získaní súhlasu regulátora, recipročné nominácie zástupcu každej strany do vrcholných orgánov J&T Finance Group SA a CEFC Europe.



J&T prevzala kontrolu nad CEFC Europe po tom, čo sa čínska materská spoločnosť CEFC začala prepadať do stále väčších problémov. Vo februári vyšlo najavo, že šéfa celého holdingu začali vyšetrovať čínske úrady. Nasledovali správy o vysokom dlhu CEFC. Problémy jej pražskej pobočky mal vyriešiť CITIC tým, že získa 49 % v CEFC Europe.