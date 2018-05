Celkový vývoz tovaru zo SR v marci 2018 medziročne klesol o 1,3 %

Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 515 miliónov eur, bolo teda o 278,7 milióna eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roka.

Bratislava 9. mája (TASR) - V marci 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru zo SR hodnotu 6,864 miliardy eur, pri medziročnom poklese o 1,3 %. Celkový dovoz tovaru do SR sa znížil o 5,5 % na 6,349 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne vo výške 515 miliónov eur, bolo teda o 278,7 milióna eur vyššie ako za rovnaké obdobie minulého roka. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v predbežnej správe.



Za január až marec 2018 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 3 % na 19,042 miliardy eur a celkový dovoz o 3,5 % na 18,307 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 735 miliónov eur, teda o 59 miliónov eur nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roku.



Vývoz do členských štátov EÚ v januári až marci 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 4,4 % a z celkového vývozu tvoril podiel 86,6 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom vývoze podieľal 65,9 % a medziročne vzrástol o 1,1 %.



Vývoz do nečlenských krajín EÚ v januári až marci 2018 oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesol o 5 % a z celkového dovozu tvoril podiel 13,4 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom vývoze podieľal 34,1 % a medziročne vzrástol o 8,6 %.



Najviac obchodované v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia s podielom 48 % na celkovom vývoze a 60,1 % na celkovom dovoze.



Po sezónnom očistení údajov v marci 2018 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 6,697 miliardy eur, pri medziročnom raste o 6,2 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 2 % na 6,178 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 519,1 milióna eur, teda o 273 miliónov eur vyššie ako v marci 2017.