Cena americkej ropy WTI vzrástla o vyše 4,5 %

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom sa vo Viedni dohodli, že od júla zvýšia ťažbu o 1 milión barelov denne.

New York 22. júna (TASR) - Cena americkej ropy vyskočila o vyše 4,5 % a pohybuje sa na úrovni okolo 68,60 USD (58,89 eura) za barel (159 litrov). Veľkí producenti sa dohodli na miernom zvýšení ťažby, aby vykompenzovali straty ponuky na trhu v čase rastúceho globálneho dopytu.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom sa vo Viedni dohodli, že od júla zvýšia ťažbu o 1 milión barelov denne, keď Saudská Arábia presvedčila Irán, aby s tým súhlasil. Podľa Iraku sa produkcia reálne zvýši približne o 770.000 barelov denne, keďže niektoré členské štáty kartelu majú problém s naplnením kvót a zvyšné krajiny zrejme nedokážu zaplniť tento výpadok.



To podporilo ceny čierneho zlata, pretože trh počítal s výraznejším zvýšením produkcie. Augustový kontrakt na americkú ropu WTI sa o 19.45 SELČ predával po 68,65 USD za barel. To bolo o 3,11 USD alebo 4,75 % viac než vo štvrtok (21. 6.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Severomorská ropa Brent s augustovým kontraktom zdražela o 1,85 USD alebo 2,53 % na 74,90 USD za barel.