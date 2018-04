Cena zlata stúpla po oslabení dolára

Obchodná vojna prebieha a zhoršuje sa, takže to môže byť dôvod, prečo ľudia predávajú doláre a kupujú zlato.

Tokio 2. apríla (TASR) - Ceny zlata v pondelok vzrástli po oslabení dolára v súvislosti s novými obavami z obchodnej vojny. Čína totiž dnes zaviedla dodatočné colné tarify na americké výrobky ako odpoveď na americké clá na dovoz hliníka a ocele.



Zlato po poklese v predchádzajúcich troch obchodných dňoch v pondelok ožilo. Ráno sa unca (31,1 gramu) zlata predávala po 1329,24 USD (1078,84 eura). To je o 0,4 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Čína uvalila mimoriadne tarify až do výšky 25 % na 128 amerických výrobkov vrátane mrazeného bravčového mäsa, vína a určitých druhov ovocia a orechov. Je to odpoveď Pekingu na americké clá na dovoz hliníka a ocele. Sadzby nadobúdajú účinnosť v pondelok 2. apríla.



"Obchodná vojna prebieha a zhoršuje sa, takže to môže byť dôvod, prečo ľudia predávajú doláre a kupujú zlato," povedal Juiči Ikemizu z ICBC Standard Bank v Tokiu.



Cena zlata minulý týždeň klesla o 1,7 %, najstrmšie od začiatku decembra 2017. Ale za celý 1. kvartál 2018 tento vzácny kov zdražel o 1,7 %, pričom jeho cena stúpla už tretí štvrťrok v rade.



(1 EUR = 1,2321 USD)