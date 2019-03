Centrum právnej pomoci pomáha dlžníkom vyhlásiť osobný bankrot

Pri snahe o oddlženie majú občania podľa rezortu spravodlivosti dve možnosti. Prvou je konkurz, čiže rýchle oddlženie. Druhou možnosťou je splátkový kalendár.

Bratislava 10. marca (TASR) – Pre nemajetných dlžníkov je podľa Ministerstva spravodlivosti (MS) SR finančne najdostupnejšou pomocou Centrum právnej pomoci (CPP). Odborníci v pobočkách centra pomáhajú bezplatnými konzultáciami, týkajúcimi sa osobného bankrotu. Právnou úpravou zákona o konkurze a reštrukturalizácii z roku 2017 sa stalo vyhlásenie osobného bankrotu pre bežných ľudí dostupnejšie. Za dva roky vyhlásilo osobný bankrot viac ako 21.000 Slovákov.



Rezort pripomína, že v súvislosti s neschopnosťou splácať svoje záväzky sa mnohí Slováci dostali do exekučných konaní. Nová legislatíva zabezpečila lepšiu dostupnosť možnosti osobného bankrotu. "Pôvodná právna úprava síce umožňovala vyhlásiť konkurz každému, ale dovoliť si to mohli dlžníci, ktorí patrili skôr do strednej vrstvy. My sme chceli dať druhú šancu aj osobám, ktoré nemali finančné prostriedky na poplatky spojené s vyhlásením konkurzu," uviedol generálny riaditeľ sekcie civilného práva MS SR Martin Maliar.



Podľa analýzy spoločnosti CRIF SK bolo takmer 90 percent zo všetkých osobných bankrotov v histórii Slovenska vyhlásených v posledných dvoch rokoch.



Pri snahe o oddlženie majú občania podľa rezortu spravodlivosti dve možnosti. Prvou je konkurz, čiže rýchle oddlženie, ktoré je alternatívou najmä pre dlžníkov s nízkym príjmom a malým majetkom. Druhou možnosťou je splátkový kalendár, teda reštrukturalizácia záväzkov dlžníka, ktorý si chce ponechať svoj majetok. "V praxi bol častejšie využívaný spôsob osobného bankrotu," vysvetlila Denisa Gerši z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti.



Nemajetným dlžníkom s procesom oddlženia sa pomáha Centrum právnej pomoci. V uplynulých dvoch rokoch podalo na súdy 22.323 návrhov na vyhlásenie konkurzu a viedlo 303 konaní o oddlžení formou splátkového kalendára. "Centrum právnej pomoci poskytuje právne poradenstvo ľuďom hlavne prostredníctvom kancelárií, ale zároveň aj konzultačných pracovísk, ktoré majú pokrytie v rámci celého Slovenska," priblížil právnik z kancelárie CPP v Bratislave Ladislav Szabó.



CPP pôsobí v 40 mestách na Slovensku, kde má 15 kancelárií a 25 konzultačných pracovísk. Klienti v nich môžu využiť bezplatnú konzultáciu vo veci osobného bankrotu, v rámci ktorej im zamestnanci poskytnú podrobné informácie k tejto problematike a k celému procesu oddlženia sa.