V cenách bratislavských bytov sú obrovské rozdiely

Ceny bytov v poslednom období rástli vo všetkých lokalitách Bratislavy, no nie rovnomerne.

Bratislava 1. júna (TASR) – I keď je Bratislava považovaná za najdrahšiu lokalitu s najvyššími cenami nehnuteľností na Slovensku, ceny bytov sú na pomerne malom území v jednotlivých lokalitách veľmi rozdielne. Záujemca o bývanie v Bratislave môže získať byt už od 45.000 eur, pokiaľ však hľadá luxusné bývanie v novostavbe, môže cena bytu prekročiť aj 1,8 milióna eur, informovala o tom Andrea Macáková zo spoločnosti United Classifieds, ktorá mediálne zastupuje internetový portál Nehnuteľnosti.sk.



"Aktuálne najdrahšie byty, ktoré sú v ponuke na portáli Nehnuteľnosti.sk, majú cenovku na úrovni až 1,89 milióna eur," uviedla Macáková. Ide o novostavby v exkluzívnej časti Starého Mesta. Naopak, najlacnejšie bývanie podľa webového portálu v súčasnosti v hlavnom meste ponúkajú garsónky s priemernou cenou okolo 45.000 eur situované v panelákoch a lokalitách, ako je známy Pentagon vo Vrakuni, Kopčianska ulica v Petržalke či mestská časť Vajnory.



Ceny bytov v poslednom období rástli vo všetkých lokalitách Bratislavy, no nie rovnomerne. "Cenové rozdiely medzi jednotlivými mestskými časťami sa znova zväčšili, a to aj napriek tomu, že Bratislava nie je rozľahlým veľkomestom," uviedla Macáková. Priemerné ceny dvojizbových bytov v Bratislave narástli podľa nej za ostatné tri roky o 12 %. Oveľa viac, ako je tento priemer, sa zvýšili ceny dvojizbových bytov v Bratislave II a v Bratislave V. Naopak, pod uvedeným priemerom vzrástli ceny dvojizbových bytov v Bratislave IV a Bratislave I, a to o päť percent. Cenovky nahor v Petržalke ťahajú najmä novostavby. "Nehnuteľnosti v bratislavskom Starom Meste spadajú do úplne samostatnej cenovej kategórie luxusného bývania v najdrahšej lokalite na Slovensku," pripomenula Macáková.



Najvyššiu priemernú cenu za štvorcový meter žiadajú majitelia pri jednoizbových bytoch v prvom bratislavskom obvode. Tam sa priemerná cena novších bytov pohybuje na úrovni 3650 eur/m2. Jednoizbový byt v Starom Meste je tak možné zakúpiť v priemere za 142.000 eur.



Naopak, najlacnejšie jednoizbové byty sú v ponuke vo štvrtom bratislavskom obvode, kde je priemerná cena starších bytov 2330 eur/m2. Staršie jednoizbové byty najlacnejšie ponúkajú ich majitelia v mestskej časti Podunajské Biskupice a neďalekej miestnej časti Vlčie hrdlo.



Pri dvojizbových bytoch je celobratislavský cenový priemer 143.000 eur. Aj v tejto kategórii nájdeme v niektorých lokalitách lacnejšie byty s menšou výmerou už za 55.000 eur. Kategória trojizbových bytov má bratislavský priemer momentálne na úrovni 185.000 eur. Ak si však záujemcovia chcú zadovážiť trojizbový byt v novostavbe, bude ich to podľa Macákovej stáť v priemere približne 233.000 eur.



Rast cien bratislavských nehnuteľností sa nezastavil a ceny bytov nebudú v najbližšom období podľa analytikov portálu klesať. Očakávajú skôr spomalenie ich rastu. Ďalší vývoj bude záležať na postupnom rozširovaní ponuky a možnostiach financovania. Keďže sa ani jeden z týchto faktorov nemá dôvod výrazne zmeniť, analytici predpokladajú, že ceny budú ku koncu roka 2019 skôr stagnovať ako rásť. Rebríček tých najžiadanejších bytov je nemenný dlhé obdobie. Najväčší záujem o byty je v Ružinove, Starom Meste, Petržalke a v Novom Meste.