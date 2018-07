Ceny bytov v Nemecku vzrástli i vlani vo veľkých mestách o vyše 10 %

Byty zdražovali predovšetkým v Berlíne. Od konca roku 2016 do konca roku 2017 bol ich cenový vzostup priemerne 15,6 %. Za hlavným spolkovým mestom nasledoval s prírastkom 12,5 % Frankfurt nad Mohanom.

Berlín 18. júla (TASR) - Ceny bytov kupovaných do osobného vlastníctva vlani v Nemecku nepretržite rástli. Najmä vo veľkých mestách medziročne stúpli dvojciferne. Vyplýva to z údajov Združenia nemeckých hypotekárnych bánk (VDP).



Byty zdražovali predovšetkým v Berlíne. Od konca roku 2016 do konca roku 2017 bol ich cenový vzostup priemerne 15,6 %. Za hlavným spolkovým mestom nasledoval s prírastkom 12,5 % Frankfurt nad Mohanom, po ňom Stuttgart (plus 11,3 %) a Kolín nad Rýnom (plus 10,8 %).



V Nemecku vzrástli vlani ceny bytov priemerne o 7 %. S ich tempom držalo krok aj zvyšovanie nájomného v prenajímaných obytných priestoroch.