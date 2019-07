Ceny domov a bytov v eurozóne spomalili v 1. kvartáli tempo rastu

Z jednotlivých štátov Európskej únie, ktorých údaje sú k dispozícii, najvýraznejšie vzrástli ceny domov a bytov medziročne v Maďarsku (o 11,3 %), Česku (9,4 %) a Portugalsku (9,2 %).

Luxemburg 10. júla (TASR) - Ceny domov a bytov v eurozóne zaznamenali v 1. kvartáli tohto roka medziročný rast na úrovni 4 %. Rovnaké tempo rastu dosiahla aj širšia Európska únia. Uviedol to v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat.



V obidvoch prípadoch tak ceny nehnuteľností evidovali oproti vývoju v poslednom štvrťroku minulého roka spomalenie rastu, pričom tempo spomalenia bolo o niečo výraznejšie v rámci eurozóny. V nej sa ceny nehnuteľností zvýšili vo 4. kvartáli medziročne o 4,6 %, zatiaľ čo v EÚ o 4,5 %.



Aj v medzikvartálnom porovnaní sa ceny domov a bytov v eurozóne a Európskej únii zvýšili v 1. štvrťroku rovnakým tempom, a to o 0,3 %. Opätovne sa oproti vývoju vo 4. kvartáli tempo rastu spomalilo, v prípade eurozóny dosiahol v poslednom štvrťroku minulého roka medzikvartálny rast 0,6 %, v prípade EÚ to bolo 0,5 %.



Z jednotlivých štátov Európskej únie, ktorých údaje sú k dispozícii, najvýraznejšie vzrástli ceny domov a bytov medziročne v Maďarsku (o 11,3 %), Česku (9,4 %) a Portugalsku (9,2 %). Naopak, v Taliansku zaznamenali pokles o 0,8 %. Na Slovensku sa ceny domov a bytov medziročne zvýšili o 5,7 %.



V medzikvartálnom porovnaní sa ceny nehnuteľností opätovne najviac zvýšili v Maďarsku (o 3,7 %). Výrazne rástli aj v Portugalsku (3,6 %) a Chorvátsku (3,5 %). Najvýraznejší pokles zaznamenali na Malte (-4,2 %), ďalej v Británii (-1,3 %) a Írsku, kde klesli o 1 %. V prípade Slovenska ceny domov a bytov medzikvartálne vzrástli, rast cien sa však spomalil na 1,9 % z 2,8 % vo 4. štvrťroku minulého roka.