Ceny domov v Británii vzrástli najslabším tempom za posledných 5 rokov

Ceny domov v Británii sa v 3-mesačnom období od decembra do konca februára zvýšili medziročne o 1,8 % po 2,2-% raste zaznamenanom v 3-mesačnom období do konca januára.

Londýn 7. marca (TASR) - Ceny domov v Británii zaznamenali za 3-mesačné obdobie do konca februára najslabší rast za posledných päť rokov, k čomu do veľkej miery prispela rastúca neistota v dôsledku brexitu. Uviedli to v stredu agentúra IHS Markit a banka Halifax.



Ako informovali, ceny domov v Británii sa v 3-mesačnom období od decembra do konca februára zvýšili medziročne o 1,8 % po 2,2-% raste zaznamenanom v 3-mesačnom období do konca januára. Najnovší údaj predstavuje najslabší rast cien od marca 2013.



Na druhej strane, tempo rastu bolo vyššie, než sa očakávalo. Ekonómovia predpokladali, že ceny vzrastú o 1,6 %.



Medzikvartálne ceny domov v Británii klesli, čo predstavuje prvý pokles od mája 2017. Pokles predstavoval 0,7 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom 3-mesačnom období (do konca januára) zaznamenali rast na úrovni 0,1 %.



Banka Halifax zároveň dodala, že priemerná cena domu dosiahla vo februári 224.353 libier (250.637 eur).



(1 EUR = 0,89513 GBP)