Ceny elektriny v Česku vzrástli najvýraznejšie za 10 rokov

Praha 25. februára (TASR) - Ceny elektriny v Česku vzrástli v januári medziročne o 9,3 %, čo je najvýraznejší rast od roku 2009. Navyše, aj v medzimesačnom porovnaní sa ceny elektriny zvýšili najviac za posledných 10 rokov, keď rast dosiahol 7,4 %. Uviedol to v pondelok Český štatistický úrad (ČSÚ). Analytici už upozorňujú, že drahšia elektrina sa postupne prejaví aj v cenách výrobkov a služieb.



Za rastom ceny elektriny je vývoj na európskom trhu, kde za posledný rok vzrástla cena jednej megawatthodiny (MWh) na burze z 34 eur takmer až na 50 eur za Mwh.



"Uzatváranie jadrových elektrární v Nemecku, tlak na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov a vysoká cena emisných povoleniek vedú k skokovému zdražovaniu elektriny. Drahšia elektrina sa postupne prejaví v raste cien výrobkov aj ubytovacích a stravovacích služieb," povedal hlavný ekonóm BHS Štěpán Křeček, ktorého citoval server novinky.cz. Len za posledný rok vzrástla cena emisných povoleniek z úrovne 9,50 na 20,40 eura za tonu CO2.



"Tento vývoj stavia do nepríjemnej pozície produkciu z uhoľných elektrární, ktorá prestáva byť rentabilná. Navyše, do roku 2030 sa v rámci Európskej únie bude musieť 32 % elektriny produkovať prostredníctvom obnoviteľných zdrojov. To je napríklad na výrobu elektriny v Česku výrazne ambiciózny plán, ktorý si vyžiada masívne investície s dôsledkami na koncovú cenu elektriny," dodal Křeček.