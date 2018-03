Ceny gréckych výrobcov klesli vo februári prvýkrát za viac než rok

Bol to zároveň prvý pokles cien producentov za posledných 15 mesiacov.

Atény 30. marca (TASR) - Ceny gréckych výrobcov zaznamenali vo februári pokles, prvý za viac než rok. Informoval o tom v piatok grécky štatistický úrad.



Podľa informácií úradu klesli ceny výrobcov vo februári oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 0,4 %. Na porovnanie, v januári dosiahli medziročný rast na úrovni 1,9 %.



Bol to zároveň prvý pokles cien producentov za posledných 15 mesiacov. Pred februárom zaznamenali pokles v novembri 2016.



Aj v medzimesačnom porovnaní sa ceny výrobcov znížili, a to o 1,3 %. V tomto prípade to bol prvý pokles od júna minulého roka.