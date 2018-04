Ceny hliníka prudko padli v reakcii na možné zmiernenie sankcií Rusalu

Akcia Rusalu, ktorý je jednou z najväčších hlinikárskych spoločností na svete, na moskovskej burze vyskočila o 17,7 %

Washington 24. apríla (TASR) - USA dali v pondelok (23. 4.) americkým zákazníkom najväčšieho ruského producenta hliníka viac času na to, aby sa podrobili sankciám voči Rusalu. Washington navyše vyhlásil, že ich zruší, ak sa ruský oligarcha Oleg Deripaska vzdá kontroly nad firmou. Ceny hliníka v reakcii na to prudko klesli.



Cena hliníka na londýnskej burze kovov LME padla o 8,7 %. Oznámenie amerického ministerstva financií dalo totiž Rusalu viac času na to, aby predalo veľké objemy hliníka, ktoré sa hromadia v dôsledku sankcií. Minulý týždeň vyskočili ceny hliníka v reakcii na sankcie proti Rusku, ktoré zasiahli aj Deripasku, na najvyššie úrovne od polovice roka 2011.



Americké ministerstvo financií dalo firmám z USA čas do 23. októbra namiesto 5. júna, aby prerušili obchodné styky s Rusalom. Dodalo, že neuvalí sekundárne sankcie na subjekty mimo USA, ktoré obchodujú s Rusalom alebo jeho divíziami.



Akcia Rusalu, ktorý je jednou z najväčších hlinikárskych spoločností na svete, na moskovskej burze vyskočila o 17,7 %.



Deripaska vlastní vo firme Rusal 48-% podiel a kontroluje ju prostredníctvom dohody s ostatnými majiteľmi, uviedol analytik BCS Global Markets Oleg Petropavlovsky. Dodal, že nie je jasné, či by Washingtonu stačilo zrušenie tejto dohody.