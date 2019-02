Ceny ovplyvňuje najmä rast miezd, vplyv odvodu z reťazcov je minimálny

Aktuálna prognóza MF SR uvažuje na rok 2019 so stabilným rastom cien na úrovni 2,6 %.

Bratislava 15. februára (TASR) - Najväčší vplyv na rast cien na Slovensku má v súčasnosti výrazný rast miezd v ekonomike. Prehrievanie trhu práce tlačí nahor mzdy a tie ceny služieb, ktoré budú aj v roku 2019 hlavným motorom inflačného vývoja. Konštatuje to Ministerstvo financií (MF) SR v stanovisku k aktuálne zverejneným údajom Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



"Vplyv zavedenia odvodu z reťazcov bol na rast cien minimálny. Do celkovej inflácie na úrovni 2,2 % prispel odvod z reťazcov len približne 0,1 percentuálnym bodom (p.b.)," vyčíslil rezort financií.



Regulované ceny stúpli najmä pre zvýšenie cien energií, ktoré by však mali podľa MF po počiatočnom miernom náraste začať postupne klesať, a to na základe vývoja cien energetických komodít na svetových trhoch.



"Ceny pohonných látok klesajú už tretí mesiac po sebe, reagujúc na pokles ceny ropy. Medzimesačne sa znížili o 1,6 % a medziročný pokles sa prehĺbil na -3,7 %," doplnilo ministerstvo. Ceny obchodovateľných tovarov vzrastú zrkadlovo s cenovým vývojom v zahraničí.



Aktuálna prognóza MF SR uvažuje na rok 2019 so stabilným rastom cien na úrovni 2,6 %.