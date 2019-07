Matečná:Ceny potravín na Slovensku rástli v júni najvyššie z krajín V4

Zdražovanie vôbec neodzrkadľuje ceny, za ktoré nakupujú reťazce potraviny od slovenských dodávateľov, povedala vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Bratislava 24. júla (TASR) – Slovensko predbehlo rastom cien potravín v júni 2019 celú skupinu V4. Aj keď obchodníci ženú ceny nahor, slovenskí potravinári čelia neustálemu tlaku dodávať im za nižšie ceny. Informovalo tom Michal Feik z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



"Ceny potravín na Slovensku rástli v júni najvyššie spomedzi všetkých krajín V4. V Česku, Poľsku a ani v Maďarsku ceny nestúpli tak vysoko ako u nás. Zdražovanie pritom vôbec neodzrkadľuje ceny, za ktoré nakupujú reťazce potraviny od slovenských dodávateľov. Dodávatelia sú, naopak, dlhodobo tlačení zľavovať zo svojich cien, čo im bráni dostatočne investovať do nových technológií, slušne zaplatiť zamestnancov a pokrývať rastúce ceny surovín. Opäť sa potvrdzuje, že obchodníci zneužívajú svoju dominantnú silu na úkor spotrebiteľov a dodávateľov," zdôraznila vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (SNS).



Potraviny na pultoch slovenských obchodov zdraželi v júni o 0,5 %, čo je najvyšší nárast v rámci celej V4. Tesne za nami skončilo Poľsko s nárastom 0,4 %. Česi nakupovali v júni potraviny o 0,1 % drahšie. V Maďarsku ceny potravín dokonca klesli, a to o 0,2 %.



"Zdražovanie sa deje aj napriek faktu, že viaceré reťazce pred niekoľkými mesiacmi avizovali dlhodobé zmrazenie cien alebo dokonca ich zníženie. Dnes sme svedkami toho, že išlo len o prázdne sľuby," podotkol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.



Slováci si podľa MPRV SR v júni v rámci V4 najviac priplatili za bravčové mäso a ovocie, ktoré zdraželo o 7 %. Ide pritom o výrazný nárast aj v porovnaní s EÚ, v ktorej ovocie zdraželo v priemere o 0,7 %.



Z pohľadu celej EÚ naďalej podľa agrorezortu stúpa cena zemiakov, ktoré dosiahli vrchol v máji, v ktorom zdraželi o 6,7 %. Ich zdražovanie pokračovalo aj v júni, keď cena zemiakov narástla o 1,6 %. V porovnaní s májom 2019 v rámci EÚ, naopak, zlacneli vajíčka, a to o 4,5 %. Cena cukru po mesiaci klesla v EÚ o 0,1 % a zlacnela aj zelenina, a to o 1,5 %.



Agrorezort si chce posvietiť aj na ekonomicky oprávnené náklady. Dodávatelia potravín sa totiž dosť často sťažujú, že ich obchodníci nútia predávať aj pod výrobné náklady. Ak sa takéto praktiky preukážu, obchodníkom hrozia sankcie.



"Našim cieľom sú vyvážené vzťahy medzi dodávateľmi a obchodníkmi. Je neakceptovateľné, aby obchodníci neustále dvíhali ceny na úkor dodávateľov aj spotrebiteľov. Som presvedčená o tom, že na taký dramatický rast cien potravín nie je dôvod. Naopak, je tu dostatočne veľký priestor na to, aby boli dodávatelia lepšie zaplatení a zároveň zákazníkom by nemuseli rásť pultové ceny," uzavrela Matečná.