Ceny ropy stále klesajú, cena Brentu skĺzla bližšie k hranici 58 USD

Trhy stále vyčkávajú, ako sa bude vyvíjať obchodný spor medzi USA a Čínou, ktorý v poslednom období eskaloval a zhoršil prognózu vývoja dopytu po komodite.

Soul 12. augusta (TASR) - Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom dosiahla do 7.54 h SELČ 58,24 USD (52,01 eura) za barel.



Na rastúci konflikt medzi Pekingom a Washingtonom a spomaľujúci sa rast svetovej ekonomiky zareagovala Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA). Tá minulý týždeň uviedla, že v dôsledku obchodného sporu bude svetový dopyt po rope rásť v najbližšom období najslabším tempom od svetovej finančnej krízy pred 11 rokmi.



Navyše, produkcia ropy v Rusku na začiatku augusta v porovnaní s priemernou produkciou v júli vzrástla. Ceny ropy nepodporili ani informácie z USA o tamojšom raste ropných zásob.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s októbrovým kontraktom dosiahla do 7.54 h SELČ 58,24 USD (52,01 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 29 centov (0,50 %). Za minulý týždeň klesla o viac než 5 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v septembri zaznamenala 54,20 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 30 centov (0,55 %). Za minulý týždeň stratila z hodnoty zhruba 2 %.