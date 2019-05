Ceny ropy klesli, Brent skĺzol pod 70 USD za barel

Na trhoch stále pretrváva nervozita z dôsledkov obchodného konfliktu medzi USA a Čínou na ekonomiku.

Singapur 29. mája (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v stredu pokles, pričom cena ropy Brent klesla pod 70 USD za barel (159 litrov). Na trhoch stále pretrváva nervozita z dôsledkov obchodného konfliktu medzi USA a Čínou na ekonomiku. Výraznejšiemu poklesu cien však bráni pokračujúce obmedzovanie ťažby zo strany Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov, ako aj rastúce napätie na Blízkom východe.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.25 h SELČ 69,54 USD (62,13 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 57 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júlovým kontraktom, dosiahla 58,50 USD za barel. Oproti utorkovej uzávierke (28. 5.) to predstavuje pokles o 64 centov.



"Investori sa obávajú ďalšieho vývoja globálneho dopytu po rope, najmä v súvislosti s rastúcim sporom medzi USA a Čínou," povedal James Mick z americkej investičnej spoločnosti Tortoise.



Opačným smerom ale na ceny ropy pôsobia kroky OPEC a neistota v súvislosti s vývojom na Blízkom východe v dôsledku napätia medzi USA a Iránom. "Rovnako ceny nahor tlačia známe problémy Venezuely," dodal Mick. Čo sa týka OPEC, zástupcovia ropného kartelu a niektorých ďalších veľkých producentov ako Rusko by sa mali zísť koncom júna, prípadne začiatkom júla, aby prediskutovali ťažobnú politiku na ďalšie obdobie.