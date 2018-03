Ceny ropy klesli, cena Brentu sa ďalej udržuje nad 66 USD za barel

Čiastočne sa pod tlak na ceny ropy podpísalo aj zvýšenie počtu aktívnych ropných vrtov v USA v minulom týždni.

New York 19. marca (TASR) - Ceny ropy v pondelok klesli, keď ich ovplyvnil vývoj na akciových trhoch a navyše, ropné trhy sa aj naďalej obávajú rastúcich zásob komodity vo svete. Pokles bol však mierny, keďže čiastočnú podporu cenám ropy dalo napätie z posledných dní medzi Saudskou Arábiou a Iránom.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji klesla do 20.31 h SEČ o 6 centov na 66,15 USD (53,74 eura) za barel (159 litrov). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 62,17 USD/barel, čo predstavuje pokles o 17 centov.



Čiastočne sa pod tlak na ceny ropy podpísalo aj zvýšenie počtu aktívnych ropných vrtov v USA v minulom týždni. Ako uviedla spoločnosť Baker Hughes, americké ťažobné firmy zvýšili počet aktívnych ropných vrtov v týždni do 16. marca o štyri na 800.



"Pri súčasných cenách ropy sa dá očakávať, že ťažobná aktivita v USA bude pokračovať v raste," uviedli analytici z Commerzbank. Pritom produkcia ropy v Spojených štátoch vzrástla od polovice roka 2016 už o viac než 20 % na 10,38 milióna barelov denne. USA sa tak dostali pred najväčšieho vývozcu ropy Saudskú Arábiu.



(1 EUR = 1,2309 USD)