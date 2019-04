Ceny ropy klesli, cena Brentu sa pohybuje pod 71,80 USD za barel

Američania od mája už nebudú poskytovať výnimky na dovoz ropy z Iránu, ktoré platili od novembra pre osem krajín.

Singapur 30. apríla (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli, keďže trhy predpokladajú, že zvýšená produkcia v USA a štátoch Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vykompenzuje väčšiu časť z očakávaného výpadku dodávok iránskej ropy. Američania od mája už nebudú poskytovať výnimky na dovoz ropy z Iránu, ktoré platili od novembra pre osem krajín.



Od začiatku roka ceny ropy vzrástli takmer o 40 %. Na jednej strane k tomu prispel program obmedzovania ťažby zo strany OPEC, na druhej sankcie USA voči Iránu a Venezuele. Ku koncu minulého týždňa však ceny klesli, keď americký prezident Donald Trump opätovne vyzval OPEC a najmä jej lídra, Saudskú Arábiu, na zvýšenie ťažby s cieľom vykompenzovať očakávaný výpadok na trhu v dôsledku pritvrdenia sankcií Washingtonu voči Iránu.



Na ceny tlačí aj produkcia ropy v samotných USA. Začiatkom tohto roka export suroviny zo Spojených štátov prvýkrát v histórii presiahol 3 milióny barelov denne (1 barel = 159 litrov) potom, ako v priebehu minulého roka vzrástla americká produkcia o vyše 2 milióny na rekordných viac než 12 miliónov barelov denne.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.19 h SELČ 71,76 USD (64,36 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 28 centov.



Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s júnovým kontraktom, zaznamenala 63,41 USD/barel. To predstavuje pokles o 9 centov.



(1 EUR = 1,1150 USD)